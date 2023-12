Parlamentswahl in Serbien wird zum Teil wiederholt

Vučić: Ausland will Bananenrepublik

Die Opposition äußerte ebenfalls Kritik. Ihr nach sollen zehntausende Bewohnerinnen und Bewohner der bosnisch-serbischen Teilrepublik Republika Srpska in Bussen hergebracht worden sein, um illegal in Belgrad ihre Stimmen abzugeben. Sie dürfen zwar an den nationalen Wahlen teilnehmen, nicht aber an der Kommunalwahl.