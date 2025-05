Mörder 13 Jahre nach Tat in den USA hingerichtet

Todesstrafe in mehr als zwei Dutzend Bundesstaaten

Die Todesstrafe ist in den USA in mehr als zwei Dutzend der 50 Bundesstaaten zugelassen, in mehreren Bundesstaaten wird sie allerdings de facto nicht mehr vollstreckt. Neben Texas warten in Kalifornien, Florida und Alabama die meisten Häftlinge auf die Vollstreckung ihrer Todesstrafe.