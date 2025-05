Österreich erlebt den nächsten Akt der Wachablöse

Backstage mit Lothar Matthäus beim ServusTV-Format „Talk und Tore“. Deutschlands Kicker-Ikone, Weltmeister 1990, „Vize“ 1982 und 1986, verfolgt Österreichs Fußball-Geschehen akribisch. „Loddar“ versteckt sich nicht, analysiert knallhart und kritisch: Oliver Glasner lieferte in England ein Meisterstück ab, David Alabas große Zeit ist vorbei, der Titelkrimi in der Liga so spannend wie nie zuvor, ein ähnliches Bild liefert der Abstiegskampf. Und ausgerechnet im Restaurant in der „Bullen-Arena“ bekommen die Salzburger ihr Fett ab. „Das war nix in dieser Saison“, schüttelte der FIFA-Weltfußballer von 1991 den Kopf.