Der 99ers-Coach von seinen WM-Helden angetan

„Wir basteln an einer schlagkräftigen Mannschaft“, schielt Lange (der am 4. August mit den Zugängen Collins, Swaney, Feldner & Co. das Training in Graz aufnimmt) aufs nächste Semifinale der Liga, „jetzt muss noch ein Tormann her!“ Mehrere Kandidaten sind im Gespräch – aber auch wenn Tormanntrainer Eriksson Schwede ist, muss der Neue nicht unbedingt Skandinavier sein. Mit dem ehemaligen slowakischen Vizeweltmeister Julius Hudacek (Köln) und Frankreichs WM-Goalie Antoine Keller (Lausanne) sind zwei absolute Hochkaräter in der engeren Auswahl.