Dafür konnten sich Pornhub-Nutzer 2023 begeistern

Am häufigsten gesucht wurde demnach wie auch schon im Vorjahr nach „Hentai“, also pornografischen Manga- und Anime-Filmchen, wie sie vor allem in Japan populär sind. „Milf“ - ein, wie es Wikipedia formuliert, „popularisierter Ausdruck für Frauen mittleren Alters, die eine attraktive Sexualpartnerin für deutlich jüngere (meist männliche) Personen darstellen“, landete auf dem zweiten Platz der häufigsten Suchbegriffe, gefolgt von „Lesbian“.