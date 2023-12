Vandalen tobten sich an Linienbussen aus

Die Täter sind offenbar sehr gezielt vorgegangen: Erst suchten sie den Busparkplatz in der Gemeinde Andelsbuch auf, um dort in die Busse einzubrechen und die Elektronik zu beschädigen. Anschließend fuhren sie zum Busparkplatz in Reuthe weiter, dort wiederholte sich das ganz Spiel. Insgesamt wurden bei diesem Akt blinder Zerstörungswut zehn Linienbusse demoliert. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht eruiert, er dürfte aber beträchtlich sein. Die Polizeiinspektion Bezau bittet etwaige Zeugen, sich umgehend zu melden.