Was waren Ihre Schlagzeilen des heurigen Jahres?

Die Verkündung der Rolling Stones, dass sie 2024 auf Abschiedstournee gehen, ist hingegen Wolfgang Kos, Verkaufsleiter der „Tiroler Krone“, heuer am meisten in Erinnerung geblieben. „Denn 1995 war ich selbst schon ein Abschiedskonzert der Rolling Stones in Mannheim. Damit ist der Reigen noch immer nicht geschlossen und ich nehme an, dass es in zehn Jahren ein weiteres Abschiedskonzert geben wird“, lächelte er.