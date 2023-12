Wilder Vorfall trübt Freude über Vinothek-Lösung

Neue Pächter gefunden

Der Vorfall trübt auch ein wenig die Freude, dass es jetzt eine Lösung für die Vinothek gibt: Die Lerchenfelderhof GmbH von Oksana und Josef Wallner wird diese pachten. Spätestens mit März soll wieder aufgesperrt werden. Hauptmieter des Hauses am Kellerplatz bleibt die Freizeitanlagen Purbach Gesellschaft, diese vermietet dann die Vinothek an die Familie Wallner weiter. Große Änderungen soll es nicht geben, erklärt Josef Wallner. Eventuell kann er sich vorstellen, das Angebot mit ein wenig Kulinarik zu ergänzen. Auch, dass jeden Tag geöffnet ist, soll beibehalten werden. Neumayer geht es vor allem darum, dass die Stadt kein Geld mehr zuschießen muss. In der Vergangenheit seien es zumindest 120.000 Euro pro Jahr gewesen.