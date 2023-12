Zwei Firmen pleite: Jetzt zittern 64 Mitarbeiter

Hiobsbotschaft wenige Tage vor Weihnachten für insgesamt 64 Mitarbeiter zweier Firmen in Attnang-Puchheim. Die Inocon Technologie GmbH und die M-U-T-Green Technology GmbH sind pleite. Sanierungsverfahren wurden am Dienstag am Landesgericht Wels eröffnet.