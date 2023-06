Zu „privat“: Darf die Justiz Handys sicherstellen?

Weiße Trüffel, Austern und Champagner auf Spesen und damit auf Steuerzahlerkosten waren bei einem hochrangigen Bediensteten einer Kärntner Landesgesellschaft nichts Besonderes. Und auch sein Diensthandy sieht der Beamte als privat an. Das Kuriose daran ist, dass er auch damit durchkommen und in drei Wochen für weitreichende Folgen in ganz Österreich sorgen könnte. Aber der Reihe nach.