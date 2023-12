Marco Schwarz: „Der will nur von sich ablenken“

Schwarz: „Pause tut sicher ganz gut“

92 Punkte beträgt der Rückstand des Österreichs auf Odermatt aktuell. Bis Montag bestritten die beiden auf einer kräftezehrenden Südtirol-Tour fünf Rennen in fünf Tagen. „Mir geht es körperlich nach wie vor gut, was mich sehr positiv stimmt. Aber wie gesagt, der Tag Pause morgen tut sicher ganz gut“, sagte der 28-Jährige, der als einziger Läufer im Feld bisher in jeder Disziplin in die Top Ten gefahren ist.