Herren-Riesenslalom in Alta Badia - ab 10 Uhr LIVE

Und was machte sich der Schweizer? Keinerlei Sorgen. Mit zweitbester Laufzeit holte sich „Odi“ seinen 26. Weltcupsieg insgesamt, den 16. im Riesentorlauf. Womit der 26-Jährige in der ewigen Riesentorlauf-Liste Hermann Maier und auch Alberto Tomba überholt hat. Just in Alta Badia, wo der große Alberto von 1987 bis 1998 wie in einem Wohnzimmer residiert hatte und vier Siege auf der Gran-Risa-Strecke feiern konnte.