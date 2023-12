Terrorpläne in Wien: IS-Fan (17) ist schuldfähig

Vier alarmierende Anzeichen

Bei Untersuchungen im Rahmen des DyRiAS-Verfahrens, das Anzeichen für Radikalisierung erkennt, zeigte sich bei dem Jugendlichen eine klare Tendenz zur Radikalisierung in allen 13 abgefragten Bereichen. Zudem gab es vier alarmierende Anzeichen, einschließlich des Wunsches, dem IS beizutreten, dem Zugang zu Waffen und einem extremistischen Umfeld sowie der Teilnahme an radikalen Online-Chats. Er hatte den Anschlag am Hauptbahnhof angekündigt, um als „Märtyrer“ zu sterben und ins Paradies zu gelangen.