Fahrerflucht: Suche nach Skifahrerin mit Teddybär!

Die Hauptsaison hat noch gar nicht begonnen, und dennoch stehen schwere Wintersportunfälle in Tirol schon auf der Tagesordnung. In Berwang im Außerfern kollidierte ein Niederländer (50) am Sonntag mit einer unbekannten Skifahrerin und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Frau, die einen kuriosen „Begleiter“ hatte, machte sich nach dem Crash aus dem Staub.