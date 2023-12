Mehrere Verletzte bei Zusammenstößen auf Pisten

So stießen auf einer roten Piste in Obergurgl am Sonntag ein 16-jähriger Einheimischer und eine 51-jährige deutsche Skifahrerin zusammen. Beide stürzten, die Frau wurde dabei erheblich verletzt und nach der Erstversorgung mit der Pistenrettung ins Tal gebracht. Der 16-Jährige blieb unverletzt.