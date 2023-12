Kleiner Räuber hat ein Alpaka in OÖ angefressen

Ruhiger ist es geworden rund um die Wölfe in Oberösterreich. Nach 20 Meldungen im November gab es im Dezember bisher nur drei: zwei gerissene Rehe im Mühlviertel - es war jeweils keine DNA-Probe mehr möglich - und eine Sichtung in Dimbach. In St. Georgen am Walde war Ende November ein totes und angefressenes Alpaka gefunden worden. Hier ist jetzt die Gen-Analyse da, und es wurden nur Fuchs-Spuren nachgewiesen.