Zweiter Risikowolf in Nähe von Haus geschossen

31 Kilo schweres Jungtier

Betroffen waren insgesamt 29 Jagdgebiete in fünf Gemeinden in den Bezirken Freistadt und Perg. Dienstagfrüh lief der Wolf einem Jäger in Bad Kreuzen vor die Flinte, nur 45 Meter von einem Haus entfernt. Das erlegte Tier wiegt 31 Kilogramm. „Es dürfte sich um einen Jungwolf handeln“, sagt Diwold.