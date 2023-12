Mutmaßliche Seriendealer: „Drogen-Duo“ gestoppt

Rund um niederösterreichische Bahnstationen suchte indes anscheinend ein 36-jähriger Mann aus der Slowakei nach lohnender Beute. Zuletzt hatte der vorerst unbekannte Täter vor dem Bahnhof Gänserndorf das Schloss eines Bikes geknackt. Der gestohlene Drahtesel konnte dann allerdings via Funkpeilung in den Abendstunden in Pressburg (SK) geortet werden. Beamte der Kriminalpolizei Pressburg stellten das Rad sicher und forschten den 36-Jährigen als mutmaßliche Dieb aus. Weitere Ermittlungen laufen.