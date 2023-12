Grandios! ÖSV-Olympiasieger gewinnt Chaos-Rennen

Der Jubel bei Alessandro „Izzi“ Hämmerle war groß, nachdem er sich in Cervinia in einem Fotofinish gegen den Australier Adam Lambert und dem Kanadier Eliot Grondin durchsetzen konnte. Wie viele andere Athleten hatte der Montafoner im Vorfeld kritisiert, dass die Finalläufe auf dem engen Kurs in Sechser-Heats gefahren werden und nicht wie sonst zumeist üblich in Vierer-Heats.