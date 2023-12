Frontalcrash: Autolenker (22) rast in Polizeiwagen

Gleich zwei schockierende Unfälle mit Blaulichtbeteiligung binnen weniger Stunden: In St. Veit an der Glan schnitt ein 22-jähriger Autolenker eine Kurve und raste frontal in einen Streifenwagen. Drei Verletzte! In Villach erfasste ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen eine junge Fußgängerin.