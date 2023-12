Lamparter setzte dem Fluch in der Ramsau ein Ende

Johannes Lamparter strahlte im Schneetreiben am Fuße der Ramsauer Kleinschanze mit dem Flutlicht um die Wette. Mit einem Sprung auf 87,5 Meter hatte der Tiroler seinen ersten Saisonsieg ins Trockene gebracht und erstmalig in diesem Winter Überflieger Jarl Magnus Riiber (Nor/2.) in die Schranken gewiesen. Sein Triumph beendete zudem die ÖSV-Durststrecke von 13 Jahren ohne Sieg in der Ramsau.