Nach Familiendrama: ÖSV-Coach Eugen zurück

Der Side-step in den Weltcup war ihm freilich wichtig. „Es war schön, die Burschen wieder live zu sehen“, sagte Eugen in Ramsau. „Es war eine harte Zeit. Aber ich habe alles im Fernsehen verfolgt. Ich bin froh, dass ich wieder dabei bin. Da ist hat sich die Gelegenheit geboten, und das habe ich genutzt.“ Die Weltcups in Oberstdorf Mitte Jänner und in Seefeld Anfang Februar würden sich für weitere Vorort-Präsenzen anbieten. „Es ist aber noch offen. Ich muss erst schauen, wie es schulisch geht“, meinte der Langzeit-Coach.