Seifriedsberger bei Engelberg-Premiere Vierte

Skispringerin Jacqueline Seifriedsberger hat bei der Engelberg-Premiere im Frauen-Weltcup am Freitag den vierten Platz belegt. Die Oberösterreicherin verpasste das erste Saisonstockerl der ÖSV-Frauen um elf Punkte. Der Sieg auf der Groß-Titlis-Schanze ging an die Französin Josephine Pagnier, die bereits in Lillehammer triumphiert hatte. Hinter Weltmeisterin Alexandria Loutitt (CAN), Ema Klinec aus Slowenien und Seifriedsberger landete Sara Marita Kramer auf Rang fünf.