Nächster Akt der EU-Erpressung begonnen

Brüssel hat notfalls einen Plan B und einen Plan C

Aber Orbán geht nun aufs Ganze und macht mit seiner Erpressung weiter – auf Kosten aller in Europa. Die anderen 26 Länder der EU verständigten sich auf die Aufstockung des mehrjährigen Finanzrahmens, zu dem auch weitere 50 Milliarden Euro für die Ukraine gehören (siehe Video oben). Ungarn soll nun bei einem Sondergipfel im Jänner umgestimmt werden. Ob dies auch ohne ein neues Geldgeschenk an Budapest funktionieren kann, ist fraglich. Scholz gibt sich jedenfalls zuversichtlich. Und in Brüssel ist zu vernehmen, dass es sowohl einen Plan B als auch einen Plan C gibt. Notfalls könnte die Ukraine-Hilfe auch ohne Ungarn außerhalb des EU-Budgets vereinbart werden.