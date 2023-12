Ukraine: Regierung springt Raiffeisen zur Seite

Neues Paket wäre gutes Signal an Kiew gewesen

Das zwölfte Sanktionspaket, das die Europäische Kommission den EU-Ländern Mitte November vorgelegt hat, soll sich nun vor allem auf Maßnahmen gegen die Umgehung von Sanktionen konzentrieren und beinhaltet etwa auch ein Verbot russischer Diamanten. Eigentlich war die Hoffnung, dass dieses Paket von den EU-Ländern noch rechtzeitig vor dem letzten Gipfeltreffen des Jahres am heutigen Donnerstag gebilligt wird und damit auch den möglichen Beitritt der Ukraine in die Europäische Union vorantreibt.