EU-Gipfel: Bussi-Bussi am Brüsseler Basar

Unser Karl-Kanzler ist mit den Bussi-Bussi-Usancen der Brüsseler EU-Schickeria - Küsschen links, rechts, links, rechts - offenbar noch nicht so recht vertraut. Als er den neuen polnischen Premier Donald Tusk herzen wollte, gelang ihm dies nur recht tölpelhaft. So hatten beim jüngsten EU-Gipfel alle etwas zu lachen, allzumal auch der Ober-Madjar Orbán die Eintracht in Sachen Ukraine nicht wirklich störte.