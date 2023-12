Tiertransporter brannte: Paar aus Flammen gerettet

Rettung in letzter Sekunde

„Kurz darauf explodierten die ersten Dinge im Lastwagen und es macht einen Kracher, wie wenn jemand neben dir mit einer Waffe schießt. Dann weiß man, dass es jetzt wirklich sehr, sehr knapp war“, so der passionierte Floriani. In seiner Heimatgemeinde am Jauerling engagiert sich der junge Lebensretter seit seinem 16. Lebensjahr bei der Feuerwehr und unterrichtet in der Weinbauschule Krems.