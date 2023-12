Rauch kritisiert Banken: „Schlechte Beratung“

In Ö1-„Mittagsjournal“ warf Rauch am Freitag Instituten schlechte Beratung der Konsumenten vor und dass sie nicht ausreichend auf das Zinsrisiko hingewiesen hätten. „Wenn falsch beraten worden ist und Menschen sich verleiten haben lassen, in diese variablen Kredite einzusteigen, muss es ein Angebot geben, das korrigieren zu können“, so der Minister.