Trunkenbolde stahlen in Saalbach Hotel-Schirme

Während des Festivals „Rave on Snow“ in Saalbach meldete ein Hotelier am Donnerstag, dass in seinem Betrieb zwei große Sonnenschirme gestohlen worden seien. Gemeinsam mit dem Unternehmer konnte die Polizei den Fluchtweg der Täter aufgrund von Videoaufzeichnungen rekonstruieren. Die gestohlenen Schirme, im vierstelligen Euro-Bereich, konnten nach kurzer Fahndung in einem Kleinbus, der nicht weit entfernt vom Tatort abgestellt war, sichergestellt werden. Auch die Täter, zwei deutsche Staatsbürger im Alter von jeweils 33 Jahren, konnten ausgeforscht werden.