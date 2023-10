Eigenes Musical für Ski-WM 2025 in Saalbach

Kein Öko-Veto

Dass das Musical zu einem Jubelstück über den Segen der Wintersport- und Tourismusindustrie werden könnte, fürchtet Maldeghem nicht: „Auftraggeber sind wir, nicht der Tourismusverband. Der hat auch keine Veto-Rechte“, betonte er. So dürften auch Umweltthemen in der Produktion eine Rolle spielten. So soll im Stück lange kein Schnee fallen und einer der Songs „No Snow, no Show“ heißen, verriet der Intendant.