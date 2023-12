Mit großer Zuversicht gehen die Nordischen Kombinierer in die Weltcup-Bewerbe in der Ramsau. „Unsere Leistungen im bisherigen Winter waren top“, analysiert Mario Stecher, der Sportliche Leiter der Springer und Kombinierer. „Dass es zuletzt in Lillehammer fünf unserer Athleten in die Top-Ten geschafft haben, zeugt von der guten Arbeit unserer Mannschaft.“ Mit solchen Leistungen will man endlich auch im Nationencup ein Wörtchen mitreden: „Unser Anspruch ist, dort wieder ganz oben zu stehen.“