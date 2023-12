Für die ÖSV-Kombinierer schlägt‘s 13 in der Ramsau

Wird die 13 für die heimischen Kombinierer an diesem Wochenende zu einer Glückszahl? So viele Jahre warten die ÖSV-Athleten nämlich in der Ramsau auf einen Sieg. Seit Mario Stechers Erfolg am 19. Dezember 2010 holten rot-weiß-rote Kombinierer zwar 26 Weltcup-Siege, aber keinen davon im WM-Ort von 1999.