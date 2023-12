Bürger müssen bald tiefer in die Tasche greifen

Gleichzeitig wird ständig und auf hohem Niveau in die Infrastruktur investiert: Allein 2023 flossen von der Marktgemeinde über 2,1 Millionen Euro in die Wasserversorgung und eine Million Euro in die Abwasserbeseitigung.

Gregor Gatscher-Riedl, Sprecher der Gemeinde Perchtolsdorf