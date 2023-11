Stadtchef alarmiert: „Stehen mit Rücken zur Wand“

Doch was bedeutet das für den Bürger?

Seit der Präsentation des geplanten Budget-Voranschlags gehen in St. Pölten aufgrund bevorstehender Gebührenerhöhungen die Wogen hoch. Fakt ist, dass die Gebührenbremse des Bundes in der Höhe von 150 Millionen Euro lediglich für das Wasser reicht. Nun eine erste Entwarnung: Denn seitens der Stadt werde nicht die gesamte Steigerung der Abwasser- und Kanalgebühren an die Bürger weitergegeben, sondern durch eine Staffelung abgefedert.