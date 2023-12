Ehrentafel-Affäre gipfelt in Neuwahlantrag

Von vorweihnachtlichem Frieden kann in dieser Woche in der viertgrößten Stadt der Steiermark keine Rede sein. Im Gegenteil: Die politischen Turbulenzen der vergangenen Tage in Bruck an der Mur inklusive Demontage des roten Finanzstadtrates durch die eigene Partei gipfeln nun in einem Neuwahlantrag in der Gemeinderatssitzung!