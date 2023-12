Brucker Stadtchefin rechnet mit Parteifreund ab

Es war alles andere als ein „Sturm im Wasserglas“, der am Dienstag in Bruck an der Mur tobte. Der SPÖ-Finanzstadtrat hatte die Causa rund um die von ihm manipulierte Ehrentafel im Rathaus der Bezirkshauptstadt gegenüber der „Steirerkrone“ ja als solchen bezeichnet. Denn nach unserer gestrigen Story über den abgekratzten Namen des umstrittenen Schriftstellers Max Mell gingen die Wogen in der Gemeinde ordentlich hoch.