Wirbel um DSV Leoben: Liga wurde bereits gewarnt

Im Moment ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass der DSV Leoben auch in der Frühjahrssaison in der 2. Liga zu sehen sein wird. „Aus unserer Sicht ist Leoben Mitglied der Bundesliga und wird weiterhin in der 2. Liga spielen. Es gibt derzeit keinen Grund, dass das anders wäre“, meinte Ebenbauer.