Hausdurchsuchungen! Betrugsverdacht in der 2. Liga

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, erfolgten von der Wiener Kripo an mehreren Standorten in der Steiermark und in Kärnten Hausdurchsuchungen. Dabei wurden zahlreiche Datenträger beschlagnahmt. Im Fokus der Justiz steht das Unternehmen Paraiba, eine Kryptowährungs-Firma. Diese hätte vor drei Jahren Hauptsponsor bei Leoben werden sollen.