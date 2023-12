Rückkehr - Austria Salzburg am Weg in die 2. Liga!

36 Punkte holte Austria Salzburg in den bisherigen 16 Spielen in der Regionalliga West. Somit sicherte sich die Elf von Trainer Christian Schaider nicht nur den Herbstmeistertitel, sondern auch die Winterkrone. Bei den Violetten wird im Hintergrund auch schon am möglichen Aufstieg gearbeitet. Wir fragten bei Präsident Claus Salzmann im Talk der 3. Liga nach.