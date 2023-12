Zadic in der Kritik: Nun legt ÖVP-Landeschef nach

Stocker an Zadić: Weisungsberichte vorlegen!

Auch ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker wiederholte seine Kritik an Zadić. Er appellierte dringend an die Justizministerin, die Weisungsberichte der vergangenen Jahre vorzulegen. „Denn nicht nur im Zusammenhang mit Christian Pilnacek, der im U-Ausschuss ausgesagt hatte, dass die Justizministerin gegen die Einstellung seines Verfahrens interveniert hätte, gibt es untersuchenswerte Vorgänge im Justizressort. Auch in anderen Fällen bedarf es Aufklärung“,so Stocker.