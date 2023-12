Aktivistin beschützt? Krach nach „Zadic-Weisung“

Auch FPÖ geht auf die Grünen los

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sah in der Weisung indes den „eindeutigen Beweis, dass die Grünen der politische Arm der Klimaterroristen in unserem Land sind.“ Die Staatsanwaltschaft ermittle gegen die Letzte Generation wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, deshalb sei es durchaus legitim, die prominentesten Vertreter in U-Haft zu nehmen, so Hafenecker. „Solche Personen haben offenbar Narrenfreiheit in unserem Land, werden von der Justizministerin beschützt und als Dankeschön dann auch noch beim ORF in die Sendung ,Im Zentrum‘ eingeladen.“