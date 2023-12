U-Haft für Windl vom Tisch: Mikl-Leitner irritiert

Die Weisung des Justizministeriums zur Haftfrage der deutschen Klimakleberin Anja Windl an die Staatsanwaltschaft Wien hat Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner „höchst irritiert“ zurückgelassen: Es „entsteht der Eindruck, dass Klima-Kleber in diesem Land Narrenfreiheit genießen. Das ist fatal“, betonte die ÖVP-Politikerin am Dienstag in einem Statement.