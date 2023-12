19 Stiche: Schwiegermutter fordert „Todesstrafe“

Mit 19 Messerstichen hat er am 3. Juli seine Ehefrau getötet. Bilder will der Staatsanwalt den Geschworenen ersparen: „Das, was Sie hören werden, ist schlimm genug.“ Weil die 28-Jährige Trennungsabsichten geäußert hatte, sie habe einen anderen Mann kennengelernt, zuckte der Syrer vollkommen aus. „Er hat beschlossen, die Angelegenheit für sich zu lösen“ - die Kinder schickte er kurz vor dem Blutbad mit der Tante in den Park zum Spielen.