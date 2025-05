Prozesse nach drei Kindestötungen in Wien

Und auch in dem fürchterlichen Fall liefert ein psychiatrisches Gutachten Aufschluss: Die junge Wienerin leidet an einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung. Als sie ihren kleinen Sohn erstach, war sie nicht zurechnungsfähig. Am 2. Juni wird im Wiener Landl über ihre Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum entschieden.