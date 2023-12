Fahrzeugmuseum geriet ins Kreuzfeuer der Kritik

Eine Subvention in der Höhe von 844.200 Euro sorgt in der finanziell in Bedrängnis geratenen Kulturhauptstadt Bad Ischl für Debatten. Für die Liste Zukunft Ischl kommt der Zuschuss für das gut besuchte Fahrzeugmuseum des FPÖ-Stadtrats Josef Loidl mehr oder weniger wie aus heiterem Himmel.