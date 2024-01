Die großen und kleinen Automobil-Jubiläen 2024

1984 (40 Jahre): In Deutschland kommen die ersten Großserienmodelle mit geregeltem Drei-Wege-Katalysator in den Handel. Allrad-Modelle werden populär, darunter der Suzuki SJ 413 und der Daihatsu Rocky, aber auch Limousinen, Kombis und Sportwagen aller Segmente wie Alfa 33, Audi 200, Subaru Justy, VW Passat Variant Syncro, Ford RS 200, Mitsubishi L 300 oder Honda Shuttle. Außerdem startet die Ära der Großraumlimousinen. Nachdem Honda, Mitsubishi (Space Wagon) und Nissan (Prairie) zuerst in Japan starteten, kommen die Vans nun nach Europa, zeitgleich zum Marktstart von Chrysler Voyager und Renault Espace. Der chinesische Automobilkonzern Great Wall Motor (GWM) wird gegründet, voraussichtlich ab 2024 auf dem österreichischen Markt präsent. In China vereinbart Volkswagen mit der Shanghai Tractor Automobile Corporation (STAC), Vorläufer des SAIC-Konzerns, und mit der China National Automotive Industry Corporation (CNAIC) sowie der Bank of China die lokale Montage des Volkswagen Santana. Nach 2010 wird China wichtigster Markt für Volkswagen. Volkswagen übergibt die Produktionsanlagen der alpha-Motorenreihe an die DDR und erhält im Gegenzug dort gefertigte Rumpfmotoren. Die in der DDR in Lizenz gebauten VW-Motoren werden ab 1988 in Wartburg, Barkas und Trabant installiert, außerdem führt die Kooperation ab 1990 zum neuen VW-Standort in Sachsen. Volvo lanciert das Modell 740. Neu von Toyota sind die Modelle MR2, Toyota Land Cruiser 70 und LC Light Duty, Marktstart Toyota Carina II. Debüt des Peugeot 205 Electrique, mit dem Peugeot nach dem Peugeot VLV von 1941 wieder einen Elektro-Pkw in Serienproduktion bringt. Die sportlichen Kleinwagen Peugeot 205 Turbo 16 (Basismodell für die Rallyeversion) und 205 GTI gehen in Serie. Außerdem umfasst die Neuheitenschau des Jahres die Modelle Audi quattro Sport (Serienauslieferung), Ferrari 288 GTO, Ferrari Testarossa, Ferrari Mondial Cabriolet, Honda Civic CRX, Lancia Thema, Mercedes-Benz 200 bis 300E (Baureihe W124), Opel Kadett (E), Reliant Scimitar, Renault 5 (zweite Generation), Renault 25, Saab 90 und Saab 9000, Seat Ibiza, Volkswagen Jetta. Seinen Abschied gibt hierzulande der Ford Capri, während der VW Scirocco als 16V zu neuer Form aufläuft und das Skoda Rapid Coupé mit 43 kW/58 PS sportliche Speerspitze der Tschechen ist. Mit den Modellen 300 D, 300 TD und 300 CD (W 123) sowie 300 SD (W 126) bringt Mercedes die weltweit ersten Serien-Pkw mit Rußfilter in den Handel