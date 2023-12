„Verrückte“: Ex-Minister rechnet nun mit Hamas ab

Israel macht Jagd auf Sinwar

Israels Armee sucht derzeit im Gazastreifen fieberhaft nach Sinwar. In Israel wird er mit dem ehemaligen Anführer des Terrornetzwerkes Al-Kaida, Osama bin Laden, verglichen - in Anspielung auf den Drahtzieher der Terroranschläge in New York vom 11. September 2001.