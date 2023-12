Mit Long Covid von fast allen im Stich gelassen

So schnell man während der Pandemie mit dem Setzen von Maßnahmen war, so ratlos ist man offenbar jetzt jenen Menschen gegenüber, die an den Langzeitfolgen von Covid leiden. Eine Tirolerin, die früher Bergsteigen war, ist heute auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie schildert, wie die Bürokratie mit ihr und anderen Betroffenen umgeht.