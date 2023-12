160:100 - aber „abgerechnet wird zum Schluss“

In Norditalien könnte auf „Blacky“ ein Monsterprogramm warten. Am Donnerstag wird in Gröden eine der abgesagten Matterhorn-Abfahrten nachgeholt, tags darauf folgt der Super-G. Ein weiterer Bewerb in der Königsdisziplin schließt das Triple auf der legendären „Saslong“ am Samstag ab. In welchem Umfang er sein Renn-Debüt dort gestaltet, entscheidet sich erst. „Ich freue mich auf die ,Ciaslat‘ und die ,Kamelbuckel‘“, grinst der 28-Jährige. Für den es heute (11.45) beim ersten Training gilt, wieder in den „Speedmodus“ zu kommen.