„Es wird ein Duell zwischen Schwarz und Odermatt!“

„Davor habe ich sehr viel Respekt!“

Ein Allrounder, wie es auch er, Kostelić über viele Jahre hinweg war. So hatte der inzwischen 44 Jahre alte Kroate neben 15 Slaloms auch 5 Super-Kombinationen und 5 klassische Kombinationen gewonnen. „In einer Ära, in der es keine klassischen Allrounder mehr gibt im Herren-Ski-Weltcup“ in allen Disziplinen zu starten, wie es Schwarz heuer unternimmt, „davor habe ich sehr viel Respekt“, so Kostelić.